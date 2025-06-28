По три пляжа в Новокуйбышевске и Тольятти сочли непригодными для купания

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области обновили список мест отдыха, где лучше не заходить в воду.
В ведомстве в рамках актуального мониторинга официальных пляжей обнаружили, что на шести из них присутствует несоответствие нормам по микробиологическим показателям, пишет Обоз-инфо.
Проверки проходили с 20 по 26 июня.
В число небезопасных попали следующие места отдыха:
Новокуйбышевск
Озеро Орловское
Озеро Сакулино-1
Озеро Сакулино-2
Тольятти
«Волна»
«Итальянский пляж»
«Волжский замок»
Всего в регионе за неделю было исследовано 62 пробы воды на микробиологические показатели, 106 — на возбудители инфекционных заболеваний, 27 проб на паразитов, 11 проб воды на санитарно-химические показатели.
На небезопасных, как сообщили в пресс-службе ведомства, для купания пляжах вывесят соответствующие предупреждения — черные шары или плакаты, оповещающие о запрете заходить в воду.