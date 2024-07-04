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По обращению горожан еще на нескольких остановках Самары установили электронные табло

4 июля 2024 19:15
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К настоящему времени в Самаре работают 53 электронные панели.

С учетом обращений горожан еще на нескольких остановках Самары установили электронные табло, информирующие о прибытии общественного транспорта

Завершились работы по размещению электронных информационных табло еще на нескольких остановках общественного транспорта (6 объектов). Для удобства пассажиров табло отображает актуальную информацию о прибытии подвижного состава: обозначается текущее время, вид транспорта, номер маршрута, а также время, оставшееся до прибытия.

Впервые электронные табло на остановках региональной столицы появились в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. К настоящему времени в Самаре работают 53 электронные панели.

Так, в текущем году новым оборудованием оснащены остановки, находящиеся в основном в отдаленных внутригородских районах: «Поселок Управленческий» на улице Сергея Лазо, «ЖК «Новая Самара» на Московском шоссе, «Автостанция «Красная Клинка» во 2-м квартале поселка Красная Глинка, «Бульвар Ивана Финютина» на улице Маршала Устинова, «СПТУ-50» на Красноглинском шоссе. Также оборудована площадка в историческом центре, на улице Галактионовской – остановка «Улица Высоцкого».

Не все пассажиры являются активными пользователями различных гаджетов, поэтому для них есть альтернативный вариант – электронные табло на остановках, с помощью которых люди могут рассчитать время ожидания и фактического прибытия автобусов, троллейбусов, трамваев. Ведется работа по оборудованию такими табло наиболее востребованных участков маршрутной сети, остановок, по которым были получены обращения граждан.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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