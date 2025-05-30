По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в трех селах Самарской области появятся тротуары и уличное освещение

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В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, в черте трех населенных пунктов Самарской области вдоль дорог регионального значения построят новые тротуары и установят опоры наружного освещения.

Обеспечение безопасности региональных трасс, проходящих сквозь жилые территории, — одна из главных задач нацпроекта. Такие дороги имеют повышенную интенсивность из-за движения транзитного транспорта, и требуют обустройства дополнительными элементами безопасности.

В этом году в рамках капитального ремонта региональной дороги Подъезд к Большой Глушице тротуары и освещение появятся на улицах Хлебной и Дорожной в селе Большая Глушица. Вдоль улиц расположены взрослая поликлиника, православный храм, а также Большеглушицкий государственный техникум. Всего в селе построят более 2 тысяч погонных метров тротуаров и установят опоры освещения на участке протяженностью 1,39 км.

В Шигонском районе, благодаря капремонту дороги «Сызрань – Шигоны»- Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс», тротуарами и уличным освещением оборудуют улицы Победы и Советскую в селе Муранка. Общая протяженность этих элементов безопасности дорожного движения составит 1,8 км. Обустройство дороги обеспечит безопасное движение автомобилей и пешеходов к Муранской общеобразовательной школе, дому культуры и православной церкви в селе.

В селе Подъем-Михайловка с 26 мая стартовал капитальный ремонт участка дороги Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Здесь на улице Сухова построят самые протяженные в этом году тротуары – на участке 4 км. Также запланированы работы по освещению автомобильной дороги.

Устройство тротуаров и опор освещения – не единственные меры, направленные на обеспечение безопасного дорожного движения. В рамках нацпроекта в населенных пунктах также запланированы работы по установке барьерного и пешеходного ограждений, обустройству пешеходных переходов светофорами и искусственными дорожными неровностями, замене дорожных знаков и остановочных павильонов, устройству заездных карманов к остановкам общественного транспорта.

Благодаря дорожным работам по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», проведенным в 2024 году, пешеходные зоны и освещенные дороги появились еще в трех населенных пунктах Самарской области — поселке Луначарский и селе Жигули Ставропольского района, а также в деревне Новое Фейзуллово Кошкинского района. В этом году дороги введут в эксплуатацию.

Строительство тротуаров и освещения в сельской местности не только обеспечивает безопасность дорожного движения, но и создает для жителей населенного пункта комфортные условия для проживания, и соответственно, повышает привлекательность для жизни на сельских территориях.