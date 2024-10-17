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В Самарской области стартовал приём заявок на программу «PROбизнес»

17 октября 2024 14:49
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Стратегии, продажи, продвижение.

Региональное минэкономразвития и центр «Мой бизнес» запускают набор на новый поток популярной программы для предпринимателей - «PROбизнес». Она состоится в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Образовательные инструменты поддержки - одни из самых востребованных в широком перечне всех действующих мер. Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что необходимо усилить обучение предпринимателей продвижению продукции и выходу на новые каналы сбыта.

Программа «PROбизнес» включает в себя самые разные направления: стратегическое бизнес-планирование; управление бизнес-процессами; анализ рынка, анализ конкурентов и целевой аудитории; позиционирование и создание уникального торгового предложения; продвижение продукта и автоматизация продаж, а также управление персоналом, мотивация команды; масштабирование, господдержка и привлечение инвестиций.

Мы постоянно работаем над улучшением делового климата в регионе. И запускаем актуальные инструменты поддержки, разработанные с учетом мнения бизнес-сообщества. Образовательная поддержка является одним из ключевых направлений нашей работы. Это регулярные курсы, семинары и тренинги по основам ведения бизнеса, инструментам маркетинга, работе с онлайн-площадками, финансовой грамотности и многому другому. Узнать о предстоящих событиях можно на портале mybiz63.ru», - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В финале обучения состоится защита проектов, по итогам которой лучшие участники получат специальные призы: 100 тысяч рублей на рекламу своего бизнеса, рекламную кампанию на популярной радиостанции, заказ полиграфической продукции на 30 тысяч рублей.
На каждой обучающей встрече будут разыгрывать призы от партнеров курса: возможность стать героем программы «Бизнес на связи» на радиостанции Business FM; персональную консультацию по вопросам бизнеса от экспертов программы; набор брендированной продукции от центра «Мой бизнес».

Курс подойдет для индивидуальных предпринимателей и организаций. Обучение организован в гибридном формате (оффлайн и онлайн). Регистрация участников — до 10 ноября 2024 года по ссылке.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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