В Самаре пройдет маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

Масштабное событие, которое объединит локальные бренды fashion-индустрии - «Территория моды. Сделано в Самарской области».
Мероприятие пройдет с 8 по 10 ноября в торговом центре Letout Аутлет Молл. Участников ждет насыщенная и интересная программа:
- выставка-продажа продукции
- модные показы
- деловые мероприятия
- полезные активности.
К участию в фестивале приглашают самозанятых, которые производят одежду, обувь и различные аксессуары. Это отличная возможность для продвижения бренда на широкую аудиторию. Только в прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 100 брендов не только из Самарской области, но и других регионов!
Подайте заявку до 31 октября: vk.cc/cCIrEA
Маркет-фестиваль «Территория моды» проходит при поддержке Правительства региона.
Фото: пресс-служба Правительства Самарской области