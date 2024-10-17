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В Самаре пройдет маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

17 октября 2024 19:35
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Маркет-фестиваль «Территория моды» проходит при поддержке Правительства региона.

Масштабное событие, которое объединит локальные бренды fashion-индустрии - «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Мероприятие пройдет с 8 по 10 ноября в торговом центре Letout Аутлет Молл. Участников ждет насыщенная и интересная программа:
- выставка-продажа продукции
- модные показы
- деловые мероприятия
- полезные активности.

К участию в фестивале приглашают самозанятых, которые производят одежду, обувь и различные аксессуары. Это отличная возможность для продвижения бренда на широкую аудиторию. Только в прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 100 брендов не только из Самарской области, но и других регионов!

Подайте заявку до 31 октября: vk.cc/cCIrEA

Маркет-фестиваль «Территория моды» проходит при поддержке Правительства региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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