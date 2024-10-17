В Самаре пройдет маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

42

Масштабное событие, которое объединит локальные бренды fashion-индустрии - «Территория моды. Сделано в Самарской области».



Мероприятие пройдет с 8 по 10 ноября в торговом центре Letout Аутлет Молл. Участников ждет насыщенная и интересная программа:

- выставка-продажа продукции

- модные показы

- деловые мероприятия

- полезные активности.



К участию в фестивале приглашают самозанятых, которые производят одежду, обувь и различные аксессуары. Это отличная возможность для продвижения бренда на широкую аудиторию. Только в прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек. Свою продукцию представили свыше 100 брендов не только из Самарской области, но и других регионов!



Подайте заявку до 31 октября: vk.cc/cCIrEA



Маркет-фестиваль «Территория моды» проходит при поддержке Правительства региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области