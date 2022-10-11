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Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации.
Средний и крупный бизнес Самарской области научат работать с инновациями
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Средний и крупный бизнес Самарской области научат работать с инновациями

11 октября 2022 17:23
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Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации.

Региональный центр инноваций StartupSamara и областное министерство экономического развития и инвестиций открывают второй набор в практико-ориентированную программу «Школа чемпионов». Представители компаний узнают, как разрабатывать и внедрять новые современные продукты и находить точки роста вне корпоративной системы.

Создание условий для развития инновационной деятельности как на малых, так и на крупных предприятиях – один из приоритетов в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

В программе «Школы чемпионов» — как работа с внешними стартапами, так и инструменты мотивации собственных сотрудников на создание инновационных проектов внутри компании.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, образовательная программа показала свою актуальность и востребованность в 2020 году, когда состоялась первая «Школа чемпионов».

«В первом наборе, который прошел в 2020 году, приняли участие 275 представителей среднего и крупного бизнеса из Самарской области. В 2022 году главная цель программы осталась неизменной — научить участников внедрять инструменты цифровой трансформации и открытых инноваций в бизнес, - рассказал министр. – Опытные и компетентные спикеры, тщательно продуманная программа позволят бизнесу региона погрузиться в инновационную среду и получить возможность для динамичного развития своего предприятия с использованием современных инструментов и новейших разработок», - добавил Дмитрий Богданов.

Спикерами программы выступят представители корпораций, организаторы корпоративных акселераторов и представители фондов с опытом внедрения инструментов открытых инноваций и цифровой трансформации.

Участники смогут перенять опыт, задать любые вопросы и пообщаться с директором технопарка «Жигулевская долина» Александром Сергиенко, руководителем акселератора StartupDrive (Газпром нефть) Максимом Онищенко, директором центра по инновациям и инвестициям МТС StartUp Hub Дмитрием Куриным, руководителем направления внешних инноваций ПАО «Кировский завод» Еленой Морозовой, начальником Куйбышевского центра инновационного развития КбшЖД Светланой Кишкиной, основателем YellowRockets Сергеем Богдановым и другими экспертами, список которых пополняется.

«Для компаний, которые раньше не работали со стартапами, современные и наиболее эффективные инструменты открытых инноваций могут показаться сложными и непонятными. Наша программа призвана развеять этот миф. И хотя, конечно, нельзя сказать, что это простая работа, мы собрали ведущих экспертов со всей России, чтобы они на практике показали участникам "Школы чемпионов", как наладить эти процессы в своем бизнесе, — подчеркнул руководитель StartupSamara Александр Клюкач. — Программа будет насыщенная, мы затронем все самые важные аспекты - от проведения хакатонов до запуска программ пилотирования инновационных решений, организации корпоративного акселератора и создания венчурного фонда. Помимо образовательной части, мы включили в программу индивидуальные консультации с участниками, т.е. планируем тесно поработать с каждой компанией и, я уверен, вместе найдем возможности для увеличения прибыли и развития».

Программа рассчитана на собственников, топ-менеджеров и профильных сотрудников, отвечающих за инновации.

Участие в программе бесплатное, прием заявок продолжается до 24 октября 2022. Зарегистрироваться можно на сайте «Школы чемпионов».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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