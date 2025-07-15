Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»

15 июля 2025 18:36
119
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»

Большая выставка-продажа товаров самарских производителей прошла 12 и 13 июля на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Летний маркет собрал на своей площадке производителей уникальной продукции: сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни и др.

«Центр «Мой бизнес» регулярно проводит выставки-продажи на территории города, в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

При поддержке минэкономразвития Самарской области и регионального центра «Мой бизнес» свою продукцию на маркете представили самозанятые и субъекты МСП региона. В рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий.

«Участие в ярмарках полезно тем, что мастер здесь лучше узнает своего клиента, понимает, что ему интересно. Это позволяет производителям поработать с ассортиментом и стать еще более востребованными», – отметила участница ярмарки, основатель гончарной мастерской Светлана Завьялова.

Следующая ярмарка пройдет 19 и 20 июля с 11.00 до 20.00 в Струковском саду. Мероприятие организовано в партнерстве с Promarket_sam. До конца года центр «Мой бизнес» планирует провести еще несколько выставок-продаж.

Выставки-продажи для предпринимателей являются одним из эффективных каналов сбыта. Помогать производителям в реализации продукции — задача, которую профильным министерствам ставил глава региона Вячеслав Федорищев.

Ярмарки проходят в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Анонсы предстоящих мероприятий для самозанятых и предпринимателей публикуются на сайте mybiz63.ru.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
133
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
102
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
15 июля 2025  15:37
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
299
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
15 июля 2025  14:35
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
238
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
386
Весь список