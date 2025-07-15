Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»

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Большая выставка-продажа товаров самарских производителей прошла 12 и 13 июля на открытой площадке Струковского сада в Самаре. Летний маркет собрал на своей площадке производителей уникальной продукции: сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни и др.

«Центр «Мой бизнес» регулярно проводит выставки-продажи на территории города, в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов», – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

При поддержке минэкономразвития Самарской области и регионального центра «Мой бизнес» свою продукцию на маркете представили самозанятые и субъекты МСП региона. В рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках крупных региональных событий.

«Участие в ярмарках полезно тем, что мастер здесь лучше узнает своего клиента, понимает, что ему интересно. Это позволяет производителям поработать с ассортиментом и стать еще более востребованными», – отметила участница ярмарки, основатель гончарной мастерской Светлана Завьялова.

Следующая ярмарка пройдет 19 и 20 июля с 11.00 до 20.00 в Струковском саду. Мероприятие организовано в партнерстве с Promarket_sam. До конца года центр «Мой бизнес» планирует провести еще несколько выставок-продаж.

Выставки-продажи для предпринимателей являются одним из эффективных каналов сбыта. Помогать производителям в реализации продукции — задача, которую профильным министерствам ставил глава региона Вячеслав Федорищев.

Ярмарки проходят в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Анонсы предстоящих мероприятий для самозанятых и предпринимателей публикуются на сайте mybiz63.ru.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области