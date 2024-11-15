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Руководство Самарской области продолжает проводить личные приемы предпринимателей

15 ноября 2024 12:59
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руководство Самарской области продолжает проводить личные приемы предпринимателей

В пятницу, 15 ноября, вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко провел личный прием предпринимателей. Такие встречи уже стали традиционными - они проходят по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева во всех министерствах и муниципальных образованиях региона.

Со своими вопросами к вице-губернатору обратился директор компании «Бисмарк» Дмитрий Василевский. Самарское предприятие занимается переработкой, фасовкой и реализацией продуктов пчеловодства, в первую очередь, натурального мёда. Компания является лидером в России по экспорту меда и занимает более 60 % экспортного рынка страны. Сегодня сладкую продукцию реализуют в такие страны, как Германия, Словакия, Сербия. В скором времени начнутся поставки в Китай.

Предприятие активно работает с Центром поддержки экспорта Самарской области: участвует в программах по компенсации транспортных затрат, по получению сертификатов, необходимых для выполнения экспортных контрактов, посещает международные бизнес-миссии и выставки.

Как рассказал Дмитрий Василевский, для развития предприятия и расширения географии поставок, компания нуждается в дополнительных мерах поддержки. «На каждую производственную партию необходимо оформлять международный ветеринарный сертификат. Было бы замечательно, если бы нам смогли посодействовать в оформлении этого документа. Потому что это требует от нас существенных затрат, в том числе финансовых», - добавил руководитель компании.

Антон Емельяненко отметил, что в Самарской области для поддержки экспортно ориентированных предприятий действует региональный Центр поддержки экспорта, где начинающие и опытные экспортеры могут получить широкий спектр услуг. «В перечне услуг Центра поддержки экспорта действует мера поддержки по софинансированию затрат предпринимателя на сертификацию. Безусловно, мы готовы вас таким образом поддержать», - подчеркнул вице-губернатор.
О своем проекте также рассказал самарский предприниматель Илья Хальзов. Это проект цифровой платформы «Камтугеза» - онлайн-гида по Самарской области, где собраны события, статьи, подборки, места и маршруты.

«Мы благодарны команде Правительства, Минэкономразвития, центра «Мой бизнес» за инициативы по поддержке МСП. Мы сейчас участвуем в гранте креативных индустрий, по итогам которого мы вошли в число победителей – и для нас, креативщиков, это действительно важно, - отметил Илья Хальзов. - Сейчас в тренде симбиоз малого бизнеса и цифровых платформ, усилен интерес к локальным, национальным продуктам. И мы заинтересованы в развитии этого направления», - добавил предприниматель.

Развитие креативного сектора сейчас - одно из приоритетных направлений в работе областного Правительства, это существенный вклад в экономику региона, пояснил вице-губернатор Антон Емельяненко. «На уровне страны принят Закон о развитии креативных индустрий. И мы в Самарской области ведем большую работу по разработке мер поддержки представителей креативного сектора, по созданию всех необходимых условий для развития творческих проектов, - перечислил вице-губернатор. - Сейчас в музее Алабина по поручению губернатора работает выставка «Самара», где есть отдельный сегмент, посвященный креативным индустриям. Приглашаем вас стать участником выставки, благодаря которой вы сможете кратно развить свою платформу, вовлекая творцов и мастеров креативного сектора», - добавил он.

Вице-губернатор отметил, что в регионе существуют все необходимые институты развития предпринимательства, которые оказывают бизнесу содействие в развитии. Эта работа ведется в соответствии с нацпроектами «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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