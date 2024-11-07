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Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»

7 ноября 2024 13:44
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Предприниматели Самарской области смогут принять участие в комплексном акселераторе «PROбизнес»

Региональный Минэкономразвития и центр «Мой бизнес» продолжают прием заявок на акселератор «PROбизнес». Комплексная 1,5-месячная образовательная программа научит начинающих и уже практикующих предпринимателей Самарского региона трансформировать свои проекты в прибыльный бизнес.

«Образовательная поддержка является одним из ключевых направлений нашей работы с малым и средним бизнесом. Мы проводим для них комплексные программы, курсы, семинары и тренинги, на которых обучаем основам ведения бизнеса, маркетингу, работе с онлайн-площадками, финансовой грамотности и многому другому», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

К участию в программе приглашаются действующие предприниматели (ООО или ИП). Обучение пройдет в гибридном формате (оффлайн и онлайн). Регистрация участников - до 10 ноября 2024 года на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Участники акселератора получат проработку бизнес-стратегии с нуля или корректировку текущей, методическую поддержку от экспертов федерального уровня, наставничество от ведущих предпринимателей, подробный блок информации о мерах господдержки, а также призы на проведение информационной кампании для победителей проекта.

Обучающий курс «PROБизнес» охватит 11 тем по ключевым аспектам предпринимательства:

  1. Стратегическое бизнес-планирование

  2. Управление бизнес-процессами

  3. Анализ рынка, анализ конкурентов и целевой аудитории

  4. Позиционирование и создание уникального торгового предложения

  5. Продвижение продукта: основные правила и отработка

  6. Внедрение автоворонок и превращение потенциального клиента в постоянного

  7. Автоматизация системы продаж, построение отдела продаж

  8. Управление персоналом, мотивация команды

  9. Сервисный маркетинг: инструменты привлечения клиентов

  10. Масштабирование

  11. Государственная поддержка и привлечение инвестиций

Спикерами программы выступят известные федеральные и региональные эксперты и предприниматели, имеющие огромный опыт в развитии бизнес-проектов:

Владимир Якуба, бизнес-тренер, эксперт в области управления человеческими ресурсами, личной эффективности и продаж

Анна Бочарова, консультант по организационному развитию, C&B-эксперт, в бизнесе с 2000 года

Вячеслав Прохоров, независимый эксперт по соцсетям, со-основатель проекта «Влияние»

Виктория Вирта, digital-продюсер, создатель крупных медийных и IT-проектов

Алевтина Золотарева, совладелец бюро позиционирования SPIKA, преподаватель Высшей школы брендинга в Москве

Ирина Загребина, соучредитель агентства стратегического маркетинга «SPIKA», автор курсов на «Яндекс Практикум»

В финале программы участники смогут презентовать свой проект перед комиссией, получить обратную связь от действующих предпринимателей региона, бизнес-тренеров, представителей органов власти, а также возможность побороться за специальные призы программы:

Кроме того, на каждой обучающей встрече будут разыгрывать призы от партнеров курса:


 Бизнес-акселератор «PROбизнес» проводится для субъектов МСП министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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