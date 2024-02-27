Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация открылась на цифровой платформе МСП.РФ, подать заявки можно до 10 марта.



«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – в этом мы регулярно убеждаемся, когда проводим образовательные программы, конкурсы грантов, конкурсы проектов начинающих представителей бизнеса. Самарским ребятам есть, что продемонстрировать: это проекты в сфере креативных индустрий, производства, общепита, индустрии туризма и многих других отраслях. Приглашаю молодежь региона участвовать в конкурсе «Создай НАШЕ» и достойно представлять свой проект и Самарскую область», - обратился к молодым предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 млн рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.



Конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2-х лет». Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе - разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.



«В нашей стране сейчас 4 млн ИП, в возрасте до 35 лет их более 1 млн, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дело. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском. Поэтому очень важно поддерживать тех, кто готов пробовать и открывать свое дело», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Получить консультацию по участию в конкурсе можно в региональном центре «Мой бизнес».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.