Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
АвтоВАЗ начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Никита Михалков представит в Самаре спектакль «12»
Никита Михалков представит в Самаре спектакль «12»
За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей
За сутки в Самарской области задержаны 29 пьяных водителей
Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах
Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах
Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов
Самарец установил приложение и лишился 2,5 миллионов
В Самаре состоятся премьерные показы фильма «Чайкин остров»
В Самаре состоятся премьерные показы фильма «Чайкин остров»
Дружба с однокурсниками помогает самарцам в карьере
Дружба с однокурсниками помогает самарцам в карьере
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.63
-0.12
EUR 100.18
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония приглашает зрителей на концерт - посвящение композитору Аркадию Островскому «Песня остается с человеком»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» пройдут для самарцев в ближайшие выходные
Самарцы смогли ознакомиться с работой полиции на 1-й очереди Самарской Набережной
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»

27 февраля 2024 10:26
122
Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП объявили о запуске федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». Его участниками могут стать молодые люди от 14 до 28 лет, желающие создать свое дело или имеющие бизнес до двух лет. Регистрация открылась на цифровой платформе МСП.РФ, подать заявки можно до 10 марта.

«В Самарской области живут амбициозные и инициативные молодые предприниматели – в этом мы регулярно убеждаемся, когда проводим образовательные программы, конкурсы грантов, конкурсы проектов начинающих представителей бизнеса. Самарским ребятам есть, что продемонстрировать: это проекты в сфере креативных индустрий, производства, общепита, индустрии туризма и многих других отраслях. Приглашаю молодежь региона участвовать в конкурсе «Создай НАШЕ» и достойно представлять свой проект и Самарскую область», - обратился к молодым предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Победителей конкурса пригласят в специальную акселерационную программу Корпорации МСП. Кроме того, они получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере 1 млн рублей для реализации бизнес-идеи или развития своей компании.

Конкурсная программа организована по двум трекам: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2-х лет». Участникам нужно пройти образовательную программу по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе - разработать бизнес-проект по открытию или масштабированию своего дела. По итогам изучения проектов конкурсная комиссия определит 30 победителей.

«В нашей стране сейчас 4 млн ИП, в возрасте до 35 лет их более 1 млн, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дело. Ведь любой бизнес всегда сопряжен с риском. Поэтому очень важно поддерживать тех, кто готов пробовать и открывать свое дело», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Получить консультацию по участию в конкурсе можно в региональном центре «Мой бизнес».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста «встретились».
26 февраля 2024, 19:17
В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу
Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста «встретились». Строительство
437
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
26 февраля 2024, 12:20
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
По завершении некоторых выдаются удостоверения и сертификаты в зависимости от выбранного направления: подтверждающие обучение по пожарной безопасности,... Бизнес
431
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
26 февраля 2024, 11:39
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
Самозанятые могут бесплатно пройти курсы и мастер-классы по развитию бизнеса. Бизнес
437
В центре внимания
В Самаре прошло областное родительское собрание
27 февраля 2024  12:01
В Самаре прошло областное родительское собрание
31
Молодые и начинающие предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
27 февраля 2024  10:26
Молодые предприниматели Самарской области могут принять участие в конкурсе «Создай НАШЕ»
120
Строительство его велось с двух сторон реки, и после последней надвижки стороны моста «встретились».
26 февраля 2024  19:17
В Самарской области завершили надвижку моста через Волгу
441
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
26 февраля 2024  12:20
Предприниматели Самарской области могут получить комплексные услуги для развития бизнеса
435
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
26 февраля 2024  11:39
До конца февраля для самозанятых Самарской области состоится несколько бесплатных семинаров.
442
Весь список