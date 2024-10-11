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Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»

11 октября 2024 13:59
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малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»

14 октября 2024 года в региональном центре «Мой бизнес» Самарской области пройдет очередная ярмарка кооперации и сбыта. В этот раз представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о возможностях сотрудничества с ПАО «Лукойл», одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире.

Мероприятие пройдет в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». О необходимости проведения ярмарки коопераций промышленных гигантов и предприятий малого и среднего бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев.

На ярмарке представители промпредприятия презентуют потребности в товарах и услугах, которые смогли бы обеспечить малые и средние производители Самарской области.

«Ярмарки поставщиков - это уникальная возможность для малых компаний выйти на промышленных гигантов и обсудить условия и возможность взаимовыгодного сотрудничества. Для индустриальных партнеров - это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть, что предложить крупным предприятиям - субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Важной частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В - участники смогут провести переговоры в свободном формате с представителями нефтегазовой компании, узнать об условиях сотрудничества и обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия.

Ознакомиться с перечнем потребностей в товарах и услуг ПАО «Лукойл» можно по ссылке: https://mybiz63.ru/posts/events/iarmarka-kooperacii-i-sbyta-pao-lukoil-s-subieek

Стать участником ярмарки - https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_scmof/

 

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: Акценты В центре внимания

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