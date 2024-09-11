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Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»

11 сентября 2024 11:11
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Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»

До 25 октября 2024 года жители Самарской области могут подать заявки на участие в конкурсе «Мастер года». Минэкономразвития России на базе Центров «Мой бизнес» и маркетплейс Ярмарка Мастеров − Livemaster объявили конкурс для ремесленников и представителей креативных индустрий. Победители будут определены голосованием жюри и посетителей сайта. Авторы лучших работ получат подарки и возможности для продвижения своих изделий.

Подать заявку на участие в конкурсе могут предприниматели, самозанятые и физические лица, создающие изделия ручной работы. Мастера могут принять участие в номинациях по видам ремесел - куклы и игрушки, керамика, украшения, деревянные изделия, роспись и живопись, национальный сувенир и др. Всего предусмотрено 14 номинаций, в том числе для семейных мастерских, авторов изделий с национальными мотивами, мастеров с ограниченными возможностями здоровья.

В Самарской области бизнесу в сфере креативных индустрий, как перспективному сектору экономики, сегодня уделяется особое внимание. «У нас достаточно большое количество предпринимателей, которые хотят свои знания, талант, креативные наработки применять в создании новых продуктов. Я рассчитываю, что они будут реализовывать свои идеи и проекты, а мы обязательно будем их поддерживать», – подчеркивал ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

Представители креативного бизнеса также могут подать заявку на участие в первом региональном конкурсе грантов. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на реализацию своих проектов. Подать заявку предприниматели могут до 18 сентября включительно. «Креативные индустрии - это рынок, который динамично развивается и имеет огромный потенциал. Нам важно поддержать талантливых людей с их творческими бизнес-проектами, реализация которых позволит повышать качество жизни населения, создавать условия для самореализации, наращивать туристическую привлекательность региона», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Конкурс федерального Минэкономразвития и Ярмарки мастеров пройдет до 5 декабря 2024 года. Участие - бесплатное. Если у предпринимателя есть действующий магазин на маркетплейсе Ярмарка Мастеров, он может подать заявку на сайте конкурса. Если магазина нет − обратиться в региональный центр «Мой бизнес» или отправить заявку онлайн. В этом случае участник получит дополнительный бонус: рекламный пакет на продвижение товара в каталоге на Ярмарке Мастеров.

«Креативные индустрии в России вносят ощутимый вклад в экономику страны: их доля в ВВП составляет 4,9%. Сегодня в стране насчитывается порядка 750 тысяч компаний из креативной сферы, и цифра растет с каждым годом. В частности, сюда входят предприниматели из индустрии моды, дизайна, народных художественных промыслов, ювелиры, художники, ремесленники. Для таких предпринимателей Минэкономразвития и маркетплейс Ярмарка Мастеров инициировали конкурс», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Поддержка предпринимателей реализуется благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Узнать о действующих инструментах господдержки можно на едином портале mybiz63.ru или в сети центров «Мой бизнес», которые работают в каждом городском округе.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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