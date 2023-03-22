Коворкинги для самозанятых и земельные участки для производств: самарский бизнес пользуется имущественной поддержкой

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В Самарской области бизнесу доступен широкий перечень инструментов поддержки. Значительное место в нем занимает комплекс имущественных мер, а именно рабочих мест и земельных участков под создание новых производств. Эти инструменты реализуются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Воспользоваться ими могут как начинающие предприниматели, так и крупный бизнес. Формирование благоприятного делового климата в регионе – одно из ключевых направлений в работе губернатора Дмитрия Азарова и Правительства Самарской области.

«В своей работе с предпринимателями и инвесторами мы руководствуемся принципами всесторонней, комплексной поддержки. Предоставление льготных офисных, производственных помещений и участков под строительство – это одни из наиболее востребованных инструментов, позволяющих бизнесу успешно стартовать и в короткие сроки запускать свои проекты. Наша цель – помочь начинающим предпринимателям сэкономить на аренде и направить эти средства на развитие, а инвесторам – не тратить ресурсы на поиск и подготовку участков под будущие производства», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211) работает коворкинг, где самозанятые и предприниматели могут получить рабочие места на льготных условиях. Для того, чтобы стать резидентом коворкинга, достаточно подать заявку на портале mybiz63.ru или заполнить заявление непосредственно в центре, обратившись к консультантам. За время работы коворкинга его услугами воспользовались уже более 500 начинающих предпринимателей.

«Для меня работа в коворкинге центра «Мой бизнес» – это очень выгодно, ведь я не трачу собственные средства на аренду офиса. Еще это удобно территориально – я работаю в центре Самары, в комфортном, новом помещении», - отметил резидент коворкинга, видеограф Евгений Гаппов.

Предприниматели также могут арендовать в центре «Мой бизнес» переговорные комнаты, залы для обучения и проведения мероприятий.

Начинающие предприниматели Самары, Тольятти и Кинель-Черкасского района могут сэкономить на аренде и обустройстве офисов и воспользоваться помещениями в бизнес-инкубаторах. Льготная аренда доступна предпринимателям, ведущим деятельность не более 3 лет. На площадках можно бесплатно арендовать конференц-зал и провести бизнес-мероприятие. Информация об условиях размещения доступна на mybiz63.ru.

Возможность получить площадку для реализации своего проекта есть и у представителей инновационного бизнеса. Специально для них в регионе успешно функционирует технопарк «Жигулевская долина» – один из лучших в стране.

Здесь компании-резиденты получают поддержку на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. На территории технопарка расположены офисные, лабораторные и производственные помещения, бизнес-инкубатор, 15 конференц-залов для проведения масштабных мероприятий, гостиница и ресторация. Инновационные компании могут воспользоваться современными оборудованными помещениями на льготных условиях.

«Мне, как руководителю, важна поддержка со стороны технопарка, которую я ощущаю в полной мере. Нашей компании все рабочие места: компьютеры, столы и другое оборудование предоставил технопарк», - отмечает директор ООО «СтарТендер» Никита Панкин.

Инструменты поддержки доступны предприятиям, получившим статус резидента технопарка. Сегодня в периметре «Жигулевской долины» свои проекты реализуют уже более 290 компаний. Проконсультироваться по вопросам подачи заявки можно по тел. 8(8482) 93-00-93.

Предприятия с проектами в сфере производства могут получить земельный участок в индустриальных парках региона. Сегодня в Самарской области успешно развиваются четыре таких площадки: две из них – промышленные: «Преображенка» и «Чапаевск», еще две - логистические «Преображенка - 2» и «Новосемейкино».

Резидентам здесь готовы предоставить земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Инвесторам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. «Самарская область всегда считалась перспективным регионом. И в 2015 году нами было принято решение о строительстве завода именно здесь. С этим предложением мы вышли к областному правительству, заручились всесторонней поддержкой. Тогда мы посмотрели много площадок и остановили свой выбор на индустриальном парке «Преображенка». Завод был построен в течение года», - рассказал директор завода «ДорХан» в Самаре Сергей Сысоев.

Управляющая компания АО «ПромПарки» также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора. В сети промпарков сегодня работают 60 компаний, которые уже создали более 6 тысяч рабочих мест и инвестировали 25 млрд рублей в свои проекты. Среди них – OZON, Деловые линии, Вита, ДорХан, Ашан и др. Помимо государственных индустриальных парков в регионе действуют частные - «Тольяттисинтез» и «АВТОВАЗ».

Особые условия предусмотрены и для резидентов особой экономической зоны «Тольятти». Российские и зарубежные компании, готовые реализовать производственные проекты, получают здесь земельные участки с промышленной инфраструктурой и значительные льготы, среди которых освобождение от земельного налога и режим свободной таможенной зоны. Весь комплекс льгот и преференций ОЭЗ позволяет инвесторам экономить до 30% капитальных затрат на строительстве, а также существенно сокращать его сроки.

ОЭЗ также обладает статусом индустриального парка - управляющая компания готова сама строить корпуса с последующей арендой или выкупом резидентом. Работа с инвесторами, в том числе по строительству и эксплуатации инфраструктуры ведется в ОЭЗ с учетом мировых практик. Резидентами флагманской инвестплощадки является 31 компания, 14 производств уже запущены в работу.

Узнать о возможностях для инвесторов, подобрать инвестиционную площадку и подходящий земельный участок представители бизнес-сообщества смогут, обратившись в региональное Агентство по привлечению инвестиций. АПИ взаимодействует с инвесторами в режиме «одного окна» и сопровождает каждый инвестиционный проект от идеи до поддержки после запуска производства. Получить консультацию специалистов Агентства можно по тел. 8-800-505-90-36.

Фото: департамент информационной политики СО