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Как стать поставщиком: малому бизнесу региона представят направления закупок ПАО «Лукойл»

11 октября 2024 16:14
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14 октября 2024 года в региональном центре «Мой бизнес» Самарской области пройдет очередная ярмарка кооперации и сбыта.

14 октября 2024 года в региональном центре «Мой бизнес» Самарской области пройдет очередная ярмарка кооперации и сбыта. В этот раз представители малого и среднего бизнеса смогут узнать о возможностях сотрудничества с ПАО «Лукойл», одной из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. 

Мероприятие пройдет в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». О необходимости проведения ярмарки коопераций промышленных гигантов и предприятий малого и среднего бизнеса говорил губернатор Вячеслав Федорищев. 

На ярмарке представители промпредприятия презентуют потребности в товарах и услугах, которые смогли бы обеспечить малые и средние производители Самарской области. 

«Ярмарки поставщиков — это уникальная возможность для малых компаний выйти на промышленных гигантов и обсудить условия и возможность взаимовыгодного сотрудничества. Для индустриальных партнеров — это площадка для поиска надежных поставщиков. Производителям Самарской области есть, что предложить крупным предприятиям — субъекты малого и среднего бизнеса выпускают качественную продукцию, обеспечивают высокий уровень предоставления услуг», — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Важной частью мероприятия будет обмен мнениями в формате В2В — участники смогут провести переговоры в свободном формате с представителями нефтегазовой компании, узнать об условиях сотрудничества и обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия. 

Ознакомиться с перечнем потребностей в товарах и услуг ПАО «Лукойл» можно по ссылке.

Стать участником ярмарки — https://b24-m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_scmof/

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