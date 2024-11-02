Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн. рублей

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Почти на 40% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых Самарской области и за 9 месяцев 2024 года составил 74 млн рублей. Поставщиками этих компаний стали 85 самозанятых региона.



«Участие в закупках - это стабильный канал сбыта для предпринимателей. Все активнее в них участвуют и пользователи специального налогового режима. Они также используют возможность найти заказчиков из числа крупных предприятий - регулярно на площадке центра «Мой бизнес» мы проводим ярмарки кооперации, на которых крупные промышленные предприятия могут найти поставщиков в сегменте МСП», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, услуги в области творчества, искусства и развлечений, строительные работы, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка.



В целом по России общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала 2024 года вырос в 1,5 раза и составил 8,13 млрд рублей. При этом количество поставщиков увеличилось на 20%.



«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых - участников закупок, сегодня их уже более 7 тысяч», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.



Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержка самозанятых - одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: департамент информационной политики СО