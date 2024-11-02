Я нашел ошибку
Главные новости:
"Сейчас задача - быть в восьмерке".
Вячеслав Федорищев: "Крылья Советов" будем поддерживать" 
В числе объектов, которые они посетили, - завод «Траектория – Сервис», спорткомплекс «Олимп», санаторий «Сергиевские минеральные воды» ФМБА России, Дом культуры в поселке Серноводск.
Вячеслав Федорищев подвел итоги совместного с членами Правительства выезда в Сергиевский район
Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.
С 5 ноября по 2 декабря 2024 года состоится Всероссийская онлайн-олимпиада «Культура вокруг нас».
Поставщиками этих компаний стали 85 самозанятых региона. 
Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн. рублей
Санаторий входит в число 18 уникальных курортов страны, а его главным богатством являются природные лечебные факторы.
Более 100 ветеранов СВО смогут пройти реабилитацию в санатории «Сергиевские минеральные воды»
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
При участии звезд российской эстрады Зары, ST и Олега Газманова.
Самарские коллективы примут участие в концерте 25 финалистов Национального проекта «Родники-2024»
Под Самарой автомобиль насмерть задавил свою хозяйку
Под Самарой автомобиль насмерть задавил свою хозяйку
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.44
0.42
EUR 105.84
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В новом пространстве «ЗИМ Галереи» открылась выставка Жить.Строить.Шить
Писатель Вадим Морозов расскажет о культуре байкеров Самары на рубеже тысячелетий
Мыслить, как изобретатели: Самарская областная научная библиотека приглашает на семинар
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Госкомпании закупили у самозанятых Самарской области товары и услуги на 74 млн. рублей

2 ноября 2024 20:24
103
Поставщиками этих компаний стали 85 самозанятых региона. 

Почти на 40% вырос объем закупок госкомпаний у самозанятых Самарской области и за 9 месяцев 2024 года составил 74 млн рублей. Поставщиками этих компаний стали 85 самозанятых региона. 

«Участие в закупках - это стабильный канал сбыта для предпринимателей. Все активнее в них участвуют и пользователи специального налогового режима. Они также используют возможность найти заказчиков из числа крупных предприятий - регулярно на площадке центра «Мой бизнес» мы проводим ярмарки кооперации, на которых крупные промышленные предприятия могут найти поставщиков в сегменте МСП», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, услуги в области творчества, искусства и развлечений, строительные работы, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка.

В целом по России общий объем закупок госкомпаний у самозанятых за три квартала 2024 года вырос в 1,5 раза и составил 8,13 млрд рублей. При этом количество поставщиков увеличилось на 20%. 

«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей. Растет также и число самозанятых - участников закупок, сегодня их уже более 7 тысяч», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. 

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Поддержка самозанятых - одно из ключевых направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
2 ноября 2024  19:45
3-4 ноября во всех регионах России пройдет традиционная ежегодная акция «Ночь искусств»
109
Жителям Самарской области обещают метель
2 ноября 2024  13:49
Жителям Самарской области обещают метель
241
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
2 ноября 2024  13:44
Телебашня в Самаре поздравит жителей региона с Днем народного единства
242
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
1 ноября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День судебного пристава
457
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
1 ноября 2024  10:39
Самарцы могут поддержать народного участкового региона
420
Весь список