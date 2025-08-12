Я нашел ошибку
24% самарцев согласятся на выполнение поручений вне своих обязанностей только за доплату
Билайн увеличивает емкость сети более чем в 2 раза в Самарской области
На Аляске оползень вызвал цунами накануне встречи Трампа и Путина
Самарец обвиняется в краже золотого браслета с руки жителя Москвы
Жительница Приволжского района оформляла потребительские займы на физических лиц с использованием чужих паспортных данных
Сызранец устроил бизнес на контрафактном шампуне
В Самарской области в августе утонули 4 человека
Полиция России по Самарской области предупреждает об ответственности для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

12 августа 2025 09:39
126
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране

Работу Гарантийного фонда Самарской области по итогам 2024 года на федеральном уровне признали максимально эффективной. Рейтинг государственных микрофинансовых организаций составила Корпорация МСП. Региональный институт поддержки предпринимательства попал в число субъектов-лидеров.

По уровню финансовой устойчивости ГФСО присвоено максимальное значение ранга – «АА». По данному показателю региональный институт развития занимает седьмое место среди 144 государственных микрофинансовых организаций по всей стране. По эффективности функционирования ГФСО также присвоен максимальный ранг - «Е+».

«Региональные предприниматели для развития своих бизнес-проектов активно привлекают федеральные и региональные финансовые инструменты. Так, за 6 месяцев текущего года, благодаря программам Гарантийного фонда Самарской области, субъекты МСП привлекли почти 900 млн рублей на развитие своих проектов», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

За 6 месяцев 2025 года ГФСО предоставил 172 микрозайма почти на 500 млн рублей. Также Фонд предоставил 18 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь 392 млн рублей на свое развитие.

В целом по стране деятельность 64 государственных микрофинансовых организаций признана максимально эффективной по итогам 2024 года - почти половина от общего числа ГМФО в России. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

«Ранжируя ГМФО, мы оцениваем их финансовую устойчивость и эффективность работы. Всего в расчет берется 34 показателя, в том числе достаточность капитала, качество портфеля, эффективность микрофинансовой деятельности и ряд других. Присвоение категории Е+ означает, что деятельность данных ГМФО является максимально эффективной. И в соответствии с законом присвоенный ранг учитывается при распределении федеральных субсидий», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сегодня в Гарантийном фонде Самарской области действуют несколько программ предоставления льготных микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Минимальная ставка по программам Фонда составляет 1% годовых, максимальная – 12%.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

 

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

