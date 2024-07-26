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Гарантийный фонд помог бизнесу региона привлечь 1,4 миллиарда рублей на развитие

26 июля 2024 16:35
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Средства для субъектов МСП предоставляются при предоставлении залогового имущества и поручительства.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил итоги финансовой поддержки малого и среднего бизнеса через продукты регионального Гарантийного фонда. По итогам полугодия ГФСО помог субъектам МСП привлечь 1,4 млрд рублей на развитие своих проектов.

ГФСО работает с предпринимателями по двум направлениям: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках.

Всего за 6 месяцев текущего года Фонд профинансировал 146 проектов на 364,4 млн. рублей. Также было предоставлено 48 поручительств, которые помогли предпринимателям привлечь финансирование на общую сумму 995,5 млн. рублей. Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».
Сегодня в Фонде действуют несколько программ предоставления микрозаймов: для начинающих и более опытных предпринимателей, а также для самозанятых граждан. Плательщики налога на профессиональный доход, начинающие предприниматели, а также представители социального и инновационного бизнеса могут оформить микрозаймы по минимальной ставке - 1% годовых.

«По программам Гарантийного фонда ставки минимальны – до 7,5 % годовых. Важно, что они не привязаны к изменениям ключевой ставки Банка России. За 6 месяцев 2024 года региональный институт развития помог бизнесу привлечь 1,36 млрд рублей через микрозаймы и поручительства. Спрос на финансовые продукты ГФСО только растет, они помогают предпринимателям воплотить в жизнь их амбициозные планы», - акцентировал Дмитрий Богданов.

Средства для субъектов МСП предоставляются при предоставлении залогового имущества и поручительства. В качестве залога могут выступать автомобили и спецтехника, торгово-офисные помещения, нежилые помещения различного назначения, производственное оборудование. «Для предпринимателей, у которых есть электронная цифровая подпись, есть возможность подачи заявки в электронном виде, в том числе через цифровую платформу МСП.РФ», - уточнила генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области Юлия Красина.

Напомним, в 2020 году ГФСО был докапитализирован на 640 млн рублей, в 2022 году на деятельность фонда областное Правительство направило еще 130 млн рублей. В текущем году на финансовую поддержку предпринимателей выделено еще 100 млн рублей.

Обратиться за финансовой поддержкой Гарантийного фонда и получить консультацию по действующим программам можно в региональном центре «Мой бизнес», по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, оф.508.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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