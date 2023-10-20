Часть бизнесменов не готова внедрять ИИ ради получения субсидий

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Минэкономразвития собирается обязать крупных получателей государственных субсидий и покупателей техники по льготному лизингу внедрять технологии искусственного интеллекта. Однако часть бизнеса, в том числе агросектор, видят риски в таком подходе популяризации ИИ. Среди предпринимателей можно встретить идею о том, что ИИ не несет в себе экономического смысла и продвигается по аналогии с ESG-повесткой.

Проект постановления правительства, который обязывает получателей некоторых субсидий внедрять с 2024 года технологии ИИ опубликован Минэкономразвития 10 октября. Предполагается, что мера должна затронуть компании с выручкой от 800 млн рублей в год. В перечень субсидий включены льготные кредиты, льготный лизинг техники и оборудования, компенсация части затрат на выпуск сельхозтехники, возмещение потерь при скидках на лизинг общественного транспорта и др.

Согласно позиции национального союза производителей молока, рынок АПК все еще адаптируется к сложившейся обстановке, в том числе обновляет зарубежное оборудование и материалы. Процесс сопровождается ростом себестоимости, а субсидирование помогает стабилизировать ситуацию. Ограничение доступа к господдержке может создать сложности в реализации новых проектов, повысить операционные затраты бизнеса, себестоимость продуктов и привести к снижению их доступности для потребителей, опасаются в «Союзмолоке».

Несмотря на санкции, оборот российского рынка ИИ-технологий показывает устойчивый рост, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Такие результаты следствие как государственной политики, так и действий рыночных игроков по внедрению ИИ-технологий: конечно, прежде всего это финансовый сектор. Развитие ИИ – приоритетная задача, потому что не раз было доказано, что ИИ действительно повышает экономическую эффективность предприятия, особенно в части снижения затрат», – отметил депутат.

Тем не менее внедрение ИИ-технологий должно происходить

в соответствии с запросом рынка, считает Антон Немкин. «Можно, конечно, на нормативном уровне обязать все компании внедрять ИИ. Но будет ли от этого реальная польза? Нужно понимать, что рынок искусственного интеллекта находится в начальной стадии своего развития и следовательно все еще требует больших финансовых затрат, поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Особенно в части привязки к различным субсидиям. Как правило, в России субсидии идут не на масштабирование бизнеса, а на закрытие текущих проблем. Например, некоторые производства получают льготы, чтобы обновить свое оборудование из-за высокого уровня его износа. Фактически у производителей не хватает собственных ресурсов на покрытие внутренних расходов. Будет нерациональным предлагать еще и внедрении ИИ, поскольку ни обновления оборудования, ни эффективной интеграции ИИ-технологий не случится», – пояснил депутат.

Самый оптимальный вариант – закрыть базовые потребности бизнеса, считает Антон Немкин. «Внедрение искусственного интеллекта – это более высокий уровень развития бизнеса, который возможен только в том случае, когда у предприятий есть необходимое оборудование, эффективно налаженные поставки и прочие базовые вещи. Здесь государству следует прислушиваться к потребностям самих производителей и в том числе осуществлять политику просвещения в сфере ИИ: некоторые действительно не понимают эффективность технологий. Выдвигая достаточно жесткие требования, без учета специфики отраслей экономики, государство может поставить их в очень неоднозначное положение, поэтому действовать нужно аккуратнее», – заключил парламентарий.