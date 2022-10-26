Более 4800 предпринимателей получили услуги ИКАСО в 2022 году

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Получить бесплатные консультации по вопросам регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, обратиться за помощью в составлении бизнес-плана, юридической поддержкой в случае проверок контролирующих органов и другие виды помощи физические и юридические лица могут в Информационно-консалтинговом агентстве Самарской области. Организация, входящая в инфраструктуру развития предпринимательства, расположена в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211).



Создание условий для развития предпринимательства в регионе – одна из ключевых задач, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым в работе областного Правительства.



Информационно-консалтинговое агентство призвано помочь бизнесу разобраться в последних изменениях в законодательстве, особенностях оформления трудовых правоотношений, узнать подробнее о мерах государственной поддержки, порядке присвоения статуса социального предприятия. Гражданам, которые еще только готовятся создавать свое дело, специалисты ИКАСО готовы подробно рассказать о статусе самозанятого и налоге на профессиональный доход, об основах финансовой грамотности, возможности оформления социального контракта и др.



«Специалисты ИКАСО на регулярной основе выезжают в города и муниципальные районы, где проводят консультационные мероприятия для заинтересованных граждан и предпринимателей, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Специалисты регионального института развития предоставляют бизнесу актуальную информацию о налоговых режимах, мерах поддержки и изменениях в законодательстве, а также консультируют их по юридическим вопросам. С начала года ИКАСО оказало свыше 4800 услуг».



Как рассказала директор ИКАСО Наталья Дейч, за 9 месяцев состоялось более 80 таких мероприятий в 32 муниципальных образованиях региона. Ближайшие консультационные мероприятия состоятся в Октябрьске и Хворостянском районе. «На них пойдет речь о последних изменениях в системе обязательной маркировки товаров, мерах господдержки, а также об оформлении трудовых правоотношений с мобилизованными гражданами и порядке действий индивидуальных предпринимателей в случае мобилизации. До конца года мы планируем провести еще 10 выездных мероприятий», - перечислила она.



Узнать о предстоящих событиях и подать заявку на участие самозанятые, представители малого бизнеса и те, кто только планирует свой путь в предпринимательстве, могут на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО