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В Самаре полицейские задержали похитителя более 2,5 миллионов рублей из офиса микрозаймов

24 ноября 2020 18:54
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В течении недели сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в тяжком преступлении.

В течении недели сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый в тяжком преступлении.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники самарской полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрозаймов, расположенный в Советском районе областного центра.

Нападение произошло 13 ноября текущего года. Около 8 вечера в дежурную часть ОП № 3 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от представителя финансовой организации. Звонивший сообщил, что злоумышленник похитил из офиса, расположенного на ул. Победы, денежные средства.

Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что в помещение организации зашел мужчина и угрожая предметом похожим на пистолет, похитил более 2,5 миллионов рублей. В момент совершения преступления нападавший находился в медицинской маске.

Полицейские, установив обстоятельства произошедшего и приметы подозреваемого, составили ориентировку и направили ее во все территориальные отделы и наружные службы полиции. Информация о розыске злоумышленника была размещена в сети Интернет и СМИ.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс мероприятий по отработке путей отхода лица, совершившего преступление. Вскоре поступила информация, что к преступлению может быть причастен безработный житель областного центра 1995 года рождения. Оперативники установили адреса, где мог появиться подозреваемый. В ходе проверки одного из них мужчину задержали.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что преступление совершил в связи с тяжелым материальным положением. Часть похищенных денег сотрудники полиции изъяли во время обыска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время в отношении ранее не судимого жителя Самары 1995 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 

Фото из открытых источников

 

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Комментарии

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