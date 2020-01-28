В Самаре главный инженер за смерть крановщика на стройке предстанет перед судом
28 января 2020 15:50
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24 октября 2018 года произошло падение башенного крана на территории строительной площадки, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города Самары. При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый не обеспечил должного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемного сооружения, допустил к выполнению рабочих обязанностей машиниста башенного крана, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в установленном порядке.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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