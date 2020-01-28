Я нашел ошибку
Главные новости: 
Тела супругов обнаружили в частном доме в городе Зернограде.
В Ростовской области убили депутата законодательного собрания и его жену
Школьникам рассказали об одном из самых драматичных событий Великой Отечественной войны – блокаде Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944).
В историческом парке «Россия – моя история» состоялась встреча для школьников в рамках акции «Блокадный хлеб»
Зовут нового обитателя зоопарка Рома, ему 9 лет, он в самом расцвете сил.
Посетителей Самарского зоопарка познакомили с новым питомцем – золотистым мангабеем
Компания стала победителем аукциона, итоги которого были подведены 27 января.
Рекламу на 117 остановках Самары разместит компания «Революция рекламы»
Он не смог сдержать слез, вспоминая свой визит на Пискаревское мемориальное кладбище, на котором похоронены погибшие во время блокады Ленинграда и в годы ВОВ.
Соловьев заплакал во время эфира про Великую Отечественную войну
В Самарской школе № 42 состоялся митинг, посвященный памяти жертв Холокоста.
В губернии вспоминают жертв Холокоста
Ранее стало известно, что ряд сотовых операторов повысил стоимость некоторых архивных тарифов.
ФАС запросила у сотовых операторов объяснения по поводу повышения цен
Мужчина попросил у своих мальчиков прощения и признался, что испугался безденежья и ответственности за их достойную жизнь.
"Проявил слабость". Отец, бросивший маленьких сыновей в Шереметьево, объяснил свой поступок
сегодня  Вторник, 28 января, 19:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/01:
USD 62.34
0.54
EUR 68.78
0.49
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

В Самаре главный инженер за смерть крановщика на стройке предстанет перед судом

28 января 2020 15:50
127
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.
Завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера по крановому хозяйству ОАО «Строй-Центр», обвиняемого по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

24 октября 2018 года произошло падение башенного крана на территории строительной площадки, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города Самары. При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый не обеспечил должного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемного сооружения, допустил к выполнению рабочих обязанностей машиниста башенного крана, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в установленном порядке.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
28 января 2020  15:50
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.
В Самаре главный инженер за смерть крановщика на стройке предстанет перед судом
При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.  Закон
126
28 января 2020  15:40
По предварительному сговору со знакомой.
Депутата гордумы Чапаевска подозревают в приготовлении заказного убийства своего мужа
По предварительному сговору со знакомой.  Закон
137
27 января 2020  18:51
Хозяин самарской подрядной организации «Больверк» обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве порта в Калининградской области.
Следственный комитет намерен вернуть Сергея Шипицина в тюрьму
Хозяин самарской подрядной организации «Больверк» обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах при строительстве порта в Калининградской... Закон
333
27 января 2020  17:44
Дело цыган-рабовладельцев увенчалось обвинительным приговором.
Суд Тольятти впервые в истории региона огласил приговор уроженцам цыганской диаспоры
Дело цыган-рабовладельцев увенчалось обвинительным приговором. Закон
342
27 января 2020  17:04
Он пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке.
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Он пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке.  Закон
305
25 января 2020  18:34
Восстановиться на службе по суду подполковнику полиции Валерию Орлову не удалось.
Начальнику отдела загранпаспортов миграционной службы СО не простили тайные банковские транзакции
Восстановиться на службе по суду подполковнику полиции Валерию Орлову не удалось.  Закон
614
24 января 2020  22:36
Поймать мужчину помогла запись с камеры видеонаблюдения.
В Москве задержали педофила, который ощупывал девочек под видом поиска снюса
Поймать мужчину помогла запись с камеры видеонаблюдения.  Закон
607
Весь список
Происшествия
28 января 2020  13:29
В Самаре автомобилистка врезалась в КАМАЗ
В Самаре автомобилистка врезалась в КАМАЗ
Женщина пострадала и будет лечиться амбулаторно. Происшествия
156
28 января 2020  13:07
В Тольятти тушили крупный и сложный пожар в ангаре
В Тольятти тушили крупный и сложный пожар в ангаре
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Происшествия
165
28 января 2020  10:44
В Самаре на таможне изъяли таблетки из запрещенного списка
В Самаре на таможне изъяли таблетки из запрещенного списка
Таможенники возбудили уголовное дело по факту перемещения в международном почтовом отправлении сильнодействующих веществ. Происшествия
151
Весь список
Криминал
28 января 2020  13:21
В Тольятти семейная пара воровала колеса Сами они зарегистрированы в Сызрани.
В Тольятти семейная пара воровала колеса
Сами они зарегистрированы в Сызрани. Криминал
152
28 января 2020  11:10
В Самаре ищут грабителя Полиция просит обращаться людей, имеющих о нем сведения.
В Самаре ищут грабителя
Полиция просит обращаться людей, имеющих о нем сведения. Криминал
180
27 января 2020  11:45
В Самаре задержали серийного грабителя Добычей злоумышленника становились сотовые телефоны и личные вещи пострадавших.
В Самаре задержали серийного грабителя
Добычей злоумышленника становились сотовые телефоны и личные вещи пострадавших. Криминал
213
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
384
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1995
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
729
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1632
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1352
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
928
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
945
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1402
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1488
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1755
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2872
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3410
Весь список

Мероприятия
В историческом парке «Россия – моя история» состоялась встреча для школьников в рамках акции «Блокадный хлеб»
В губернии вспоминают жертв Холокоста
В областной научной библиотеке откроется выставка к 160-летию Антона Чехова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные