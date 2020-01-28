В Самаре главный инженер за смерть крановщика на стройке предстанет перед судом

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Завершено расследование уголовного дела в отношении главного инженера по крановому хозяйству ОАО «Строй-Центр», обвиняемого по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".24 октября 2018 года произошло падение башенного крана на территории строительной площадки, расположенной на проспекте Карла Маркса в Промышленном районе города Самары. При падении крана из кабины управления выпал крановщик – мужчина, 1984 года рождения, который получил телесные повреждение несовместимые с жизнью.В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый не обеспечил должного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией подъемного сооружения, допустил к выполнению рабочих обязанностей машиниста башенного крана, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в установленном порядке.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области