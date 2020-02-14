Жалоб на неочищенные от наледи дворы и тротуары так много, что в ситуацию пришлось вмешаться Дмитрию Азарову

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Жалоб на неочищенные от наледи дворы и тротуары так много, что в ситуацию пришлось вмешаться губернатору Самарской области. Глава региона накануне лично проверил качество работы дорожных служб и напомнил местной власти, что контроль за состоянием дорог – их прямая обязанность, и халатное отношение здесь недопустимо.Также Дмитрий Азаров дал поручение Госжилинспеции Самарской области провести оперативное совещание с ответственными за очистку территорий от наледи.Не все управляющие компании приехали на встречу в ГЖИ. Аргументировали разными причинами — пятница вечер или вообще выходной. Такое отношение к работе недопустимо, подчеркнула руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова:«Ситуация острая. Если в прошлом году мы говорили, что много снега и коммунальные службы не справляются, то в этом году об этом говорить просто не приходится. В данной ситуации мы считаем, что у ряда управляющих компаний халатное бездействие. У всех было время, чтобы привести в нормативное состояние всю территорию. Мы даем субботу и воскресенье для оперативного принятия мер».Управляющим компаниям и ТСЖ дали срок два дня — до 17 февраля. Начиная с понедельника Госжилинспекция начнет выборочные проверки. Предупреждать о визите заранее не будут. Кто не исполняет не только поручения инспекторов ГЖИ, но и закон – штраф. Для управляющих компаний — до 300 тысяч рублей, передает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников