"В Новый год – без старых долгов": почти семь тысяч самарцев получили сладкие подарки от «РКС-Самара»
10 января 2020 15:08
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увеличивается.
Добросовестные самарцы, оплачивающие услуги водоснабжения и водоотведения вовремя и в полном объёме, в последние дни 2019 года могли заплатить аванс и гарантировать себе сладкий подарок.
Призы получили все, кто обратился – 6 959 жителей, на 900 больше, чем в предыдущем году. 1 224 абонента зарегистрировались на сайте для участия в розыгрыше призов, который состоится в начале февраля. Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте samcomsys.ru, с победителями свяжутся по телефонам, указанным при регистрации.
Стоит отметить, что добросовестных абонентов гораздо больше, чем участников акции. Для многих жить без долгов за ЖКХ – жизненный принцип. Сотрудники «РКС-Самара» искренне благодарят самарцев за своевременную оплату, желают здоровья и благополучия и сделают всё, чтобы и в новом году в их домах была чистая вода и уют, передает пресс-служба «РКС-Самара».
Фото: пресс-служба «РКС-Самара
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