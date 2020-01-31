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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарская ГРЭС собрала ветеранов в год 120-летия станции

31 января 2020 14:27
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Самарская ГРЭС начала свою работу в июне 1900 года, обеспечив старт развития энергосистемы региона.
На днях ветераны региональной энергосистемы посетили Самарскую ГРЭС. Мероприятие прошло в рамках празднования 120-летнего юбилея старейшей электростанции Поволжья.

Самарская ГРЭС начала свою работу в июне 1900 года, обеспечив старт развития энергосистемы региона. Неудивительно, что ее неофициально называют «бабушкой» поволжской энергетики. За век с лишним сама станция стала памятником истории. Здесь бережно сохранены уникальные бронзовые штурвалы с
дореволюционной буквой «ять», старинные часы и мраморный щит управления. А в 2005 году на проходной Самарской ГРЭС был установлен единственный в мире памятник отопительной батарее, получивший в народе название «кошка на батарее». Сегодня это обязательный пункт всех туристических и свадебных маршрутов.

В 2020 году в честь празднования юбилея энергетиками «Т Плюс» предусмотрен целый комплекс мероприятий – от экскурсий школьников и студентов до исторического интерактива на территории предприятия. И первым событием стал визит ветеранов станции. Примечательно, что он совпал с празднованием 80-летия одного из бывших директоров станции – Бориса Ягудина. Борис Михайлович руководил старейшей электростанцией Самарского региона с 1983 по 2005 год. В ходе посещения Самарской ГРЭС бывшие сотрудники вместе с директором – главным инженером станции Виктором Яшиным посетили главный щит управления ГРЭС, осмотрели турбину №1, установленную здесь в рамках инвестпрограммы «Т Плюс» в 2010 году, а также котельный цех. Особенно важным для ветеранов стало общение с молодыми сотрудниками предприятия, которые в настоящее время несут вахту на энергообъекте.

Напомним, что сегодня в состав Самарской ГРЭС входят два крупных теплоисточника города — Центральная и Привокзальная отопительные котельные. В целом все цеха станции снабжают теплом жилые массивы Советского, Железнодорожного, Ленинского и Октябрьского районов. На предприятии трудится больше трехсот специалистов, передает пресс-служба  «Т Плюс».


Фото:   пресс-служба  «Т Плюс»
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