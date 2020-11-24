«ЭнергосбыТ Плюс» проведет День проверки долгов для жителей Самары

209

25 ноября Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» проведет очередной «День проверки долгов». С 16:00 до 18:00 в офисе обслуживания по адресу: ул.Революционная, 101 «Б» клиенты компании смогут проверить состояние лицевых счетов и получить консультацию по урегулированию невыполненных платежных обязательств за тепло.

Акция проводится в интересах тех клиентов, накопивших задолженность за тепловую энергию более чем за 1 месяц. В случае если они продолжат нарушать платежную дисциплину, энергокомпания будет вынуждена обратиться в суд для принудительного взыскания средств. Поэтому энергетики призывают неплательщиков воспользоваться возможностью и узнать, как решить сложившуюся ситуацию до применения крайних мер: ареста средств на банковской карте, изъятия автотранспортного средства и других санкций.

«Специалисты компании смогут предложить различные варианты решения проблемы, разработав для клиента персональный план действий. Это позволит компании повысить платежную дисциплину, а потребителю услуг – избежать негативных последствий неплатежей», - отметил руководитель Управления по работе с дебиторской задолженность Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Напомним, что первая подобная консультация в рамках акции «Дни проверки долгов» прошла 11 ноября в новом флагманском офисе обслуживания клиентов компании на ул.Мирной, 162. С вопросом урегулирования задолженности уже обратились десятки жителей областной столицы, передает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».