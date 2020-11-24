Для оперативной расчистки Самары после первого снегопада мобилизовали необходимое количество сил и средств

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В Самаре к утру 24 ноября выпало уже порядка 4 сантиметров снега. Для оперативной расчистки территорий после первого в этом сезоне ощутимого снегопада, начавшегося накануне во второй половине дня, мобилизовали необходимое количество сил и средств профильных муниципальных предприятий, подрядчиков, управляющих организаций. Стоит отметить, что службы благоустройства были полностью готовы к изменению погодных условий.

В ночь на уборку улично-дорожной сети МП «Благоустройство» и организация «Кедр-1», которая осуществляет содержание дорог местного значения в Кировском и Самарском внутригородских районах, вывели 131 единицу спецтехники и 135 рабочих для расчистки участков вручную. Чтобы повысить эффективность работ, задействовали автопоезда. Поскольку снегопад не прекращался, ночная смена была продлена до 10:00. Кроме того, с 06:00 дополнительно на свои подведомственные территории вышли сотрудники предприятий, обслуживающих общественные пространства: МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», которые на механизированную уборку направили еще 45 спецмашин.

На проезжей части дорог проводилась не только расчистка, но и обработка противоголедными материалами. Техника с реагентами готовится превентивно.

«У служб благоустройства машины с реагентами круглосуточно стоят на дежурстве, начиная с 1 ноября, чтобы при угрозе возникновения гололеда они оперативно включались в работу на дорожных участках. Кроме того, особое внимание уделяется крутым подъемам и спускам. В таких местах по городу размещено 75 ящиков с песком. Они пополняются по мере расходования материала. За этим следит и МБУ «Дорожное хозяйство», которое проводит регулярную проверку качества содержания улично-дорожной сети», - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.

Напомним, наличие ящиков с песком особенно важно для большегрузного и общественного транспорта. Водители могут использовать песок самостоятельно, если дорога обледенеет – чтобы справиться с пробуксовкой. Так, ящики установлены на улицах Ташкентской, Шверника, Ново-Вокзальной, на проспекте Кирова (между улицами Стара-Загора и Московским шоссе), у путепроводов и на многих других участках.

Вместе с тем самарские полигоны приняли первую в этом сезоне партию снега – 24 тонны.

«В минувшую ночь начали вывозить снег из центральной части Самары. Сейчас работы продолжаются по всему городу – темпы не снижаются. К функционированию заблаговременно подготовлены 7 полигонов: 5 муниципальных и 2 частных. Их задействуют, исходя из «плеча» доставки, то есть используется тот полигон, до которого минимальное расстояние от зоны расчистки», - добавил Виктор Ненашев.

Сегодня в дневную смену только на дорогах и прилегающих к ним территориях трудятся 300 рабочих. В основном их зона ответственности – доочистка тротуаров, остановочных площадок, лестничных маршей, периметров пешеходных переходов. Также по участкам распределены 180 единиц снегоуборочной техники.

«Проходят комбинированные дорожные машины, используются погрузчики, самосвалы. Очень важно не просто расчистить дороги по их основному ходу, но и уделить достаточное внимание уборке в прилотковой зоне. Ее важно приводить в порядок особенно тщательно, чтобы обеспечить нормальное функционирование ливневой канализации, а главное – чтобы в дальнейшем машины имели возможность парковаться у бортов, а не стоять из-за заснеженной обочины вторым рядом на проезжей части, мешая движению. Но для этого нужно, чтобы на время расчистки автомобилисты убирали свои машины – переставляли их в парковочные «карманы» или на обочины, где уборка уже завершилась. Однако, некоторые водители даже не реагируют на наши просьбы, хотя на улично-дорожной сети имеются соответствующие знаки, регламентирующие парковку по четным и нечетным дням или в конкретные дни недели», - пояснил заместитель начальника СДУ Ленинского района МП «Благоустройство» Александр Трофимов.

Сейчас упор делается на дороги, по которым пролегают маршруты общественного транспорта. Также на общегородском совещании, состоявшемся в Департаменте городского хозяйства и экологии, Первым заместителем главы Самары Владимиром Василенко дан еще ряд поручений. Нужно уделить повышенное внимание тротуарам, контролировать состояние путепроводов и мостов, а управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК – усилить работы.

«Необходимо нарастить выход дворников управляющих компаний Куйбышевского, Железнодорожного, Ленинского районов. Также нужно взять на контроль контейнерные площадки – подъезды к ним должны быть обеспечены, чтобы вывоз мусора был организован своевременно», - подчеркнул Владимир Василенко.

Поэтому автомобилистов коммунальщики просят не оставлять личный транспорт у контейнерных зон.

При пользовании улично-дорожной сетью ГИБДД настоятельно рекомендует быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. То же самое относится и к езде по внутриквартальным и внутридворовым территориям, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации.