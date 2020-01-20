В Самаре прошел Форум, посвящённый вопросам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
20 января 2020 13:49
130
В четверг, 16 января 2020 года состоялся Региональный Форум «Правовая грамотность жителей в сфере ЖКХ – основа развития гражданского общества в Самарской области», организованный при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.
Более 350 человек объединил Форум. Открывая форум врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев обратил внимание на необходимость работы по ликвидации безграмотности в сфере ЖКХ. Для этого в течении всего 2020 года, в формате «День ЖКХ», будут проводиться обучающие семинары и консультации председателей советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и товариществ собственников недвижимости, управляющих микрорайонами, представителей общественных советов.
«Большинство вопросов – это управление многоквартирным домом, зачастую связаны только с решением собственников. Какое правильное решение принять. Как правильно его оформить, как правильно понудить управляющую организацию или обслуживающую организацию выполнить необходимые виды работ. Именно с этой целью мы усиливаем на сегодняшний день работу Квалификационного Центра»,- отметил министр.
Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских разъяснил: «Первые мероприятия пройдут уже в ближайшие дни. Прежде чем провести семинар, мы будем интересоваться ситуацией в муниципалитете. Выяснять, какие вопросы для них наиболее актуальны, и исходя из этого, формировать программу. Граждане сами должны участвовать в принятии решений. Проводить консультации сотрудники Квалификационного центра ЖКХ и энергетики будут совместно с представителями ГЖИ, Фонда капитального ремонта и регионального оператора по обращению с ТКО».
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева подчеркнула, что лучшие самарские практики в сфере ЖКХ можно тиражировать в другие регионы: «У нас принимается много хороших законов, но часто потребитель услуг не знает, как их применить на практике. И семинары, которые пройдут в Самарской области, будут способствовать тому, чтобы люди этому научились».
По словам организаторов, теперь жителям предоставят учиться не только в помещении центра на ул. Революционная, 107 в Самаре. В рамках проведения бесплатных семинаров и консультаций для решения конкретных проблем «по своему месту жительства» планируется обучить порядка 4 тысяч человек разной категории: это и обычные граждане, и старшие по домам, и представители управляющих компаний, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 января 2020 12:50
Территорию привели в порядок после сноса. Благоустройство региона
636
17 января 2020 13:12
Его поставили совсем недавно, вызвав много протестов торговцев. Благоустройство региона
288
16 января 2020 12:28
Горожан просят оставлять елки возле баков. Благоустройство региона
243
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
323
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
154
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
533
Всё в Дом
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
22
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
195
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
185
ЖКХ
20 января 2020 13:49
Для решения конкретных проблем планируется обучить порядка 4 тысяч человек. ЖКХ
130
20 января 2020 13:42
Более 300 рационализаторских предложений сотрудников было рассмотрено в компании в 2019 году. ЖКХ
114
20 января 2020 10:34
Законопроект, ограничивающий прибыль банков от перечислений граждан, внесут в Госдуму до конца февраля. ЖКХ
164
Экология
20 января 2020 11:26
Теплее всего было в Кинель-Черкассах. Экология
145
17 января 2020 13:00
Большие майны на Волге обнаружили местные жители 16 января. Экология
271
17 января 2020 11:11
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
576
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
188
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1660
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
571
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1451
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1216
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
798
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
814
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1252
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1358
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1583
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2692
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3232
Мероприятия