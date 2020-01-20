В Самаре прошел Форум, посвящённый вопросам повышения правовой грамотности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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В четверг, 16 января 2020 года состоялся Региональный Форум «Правовая грамотность жителей в сфере ЖКХ – основа развития гражданского общества в Самарской области», организованный при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.Более 350 человек объединил Форум. Открывая форум врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев обратил внимание на необходимость работы по ликвидации безграмотности в сфере ЖКХ. Для этого в течении всего 2020 года, в формате «День ЖКХ», будут проводиться обучающие семинары и консультации председателей советов многоквартирных домов, ТСЖ, ЖСК и товариществ собственников недвижимости, управляющих микрорайонами, представителей общественных советов.«Большинство вопросов – это управление многоквартирным домом, зачастую связаны только с решением собственников. Какое правильное решение принять. Как правильно его оформить, как правильно понудить управляющую организацию или обслуживающую организацию выполнить необходимые виды работ. Именно с этой целью мы усиливаем на сегодняшний день работу Квалификационного Центра»,- отметил министр.Председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских разъяснил: «Первые мероприятия пройдут уже в ближайшие дни. Прежде чем провести семинар, мы будем интересоваться ситуацией в муниципалитете. Выяснять, какие вопросы для них наиболее актуальны, и исходя из этого, формировать программу. Граждане сами должны участвовать в принятии решений. Проводить консультации сотрудники Квалификационного центра ЖКХ и энергетики будут совместно с представителями ГЖИ, Фонда капитального ремонта и регионального оператора по обращению с ТКО».Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева подчеркнула, что лучшие самарские практики в сфере ЖКХ можно тиражировать в другие регионы: «У нас принимается много хороших законов, но часто потребитель услуг не знает, как их применить на практике. И семинары, которые пройдут в Самарской области, будут способствовать тому, чтобы люди этому научились».По словам организаторов, теперь жителям предоставят учиться не только в помещении центра на ул. Революционная, 107 в Самаре. В рамках проведения бесплатных семинаров и консультаций для решения конкретных проблем «по своему месту жительства» планируется обучить порядка 4 тысяч человек разной категории: это и обычные граждане, и старшие по домам, и представители управляющих компаний, сообщает пресс-служба облправительства.