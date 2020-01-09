Свыше 30% экономии для ТСЖ Самары

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Энергосберегающее оборудование позволит многоквартирному дому снизить расход тепловой энергии в осенне-зимний период на 32%.Комплекс работ выполнен «под ключ» от проектирования до ввода оборудования в эксплуатацию. Вместе с экономией на оплате тепла собственники квартир получат повышение качества поставляемых ресурсов.Погодозависимая автоматика позволяет оптимизировать температуру в доме, кроме того, регулировочное оборудование исключает «перетопы» осенью и весной. Нагрев жилых помещений контролирует специальный датчик с индивидуальными настройками.