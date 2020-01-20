«Больше, лучше, по-другому» остаётся девизом «РКС-Самара» и в 2020 году
20 января 2020 13:42
115
Два года назад в «РКС-Самара» активизировали процесс подачи и рассмотрения рационализаторских предложений. Специальная техническая комиссия отклоняла, отправляла на доработку или рекомендовала к внедрению все предложения сотрудников. В 2018 году таких предложений поступило 365. За внедрённые усовершенствования инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной при использовании новшества.
Не остановился рационализаторский процесс и в 2019 году. Благодаря смекалке и инициативе работников ресурсоснабжающей организации совершенствуются технологии, ремонты оборудования и сетей становятся проще и быстрее, срок работы механизмов и агрегатов увеличивается.
В прошедшем году зарегистрировано 322 заявки, 119 из которых внедрено или готовится к внедрению на предприятии. Общий экономический эффект в 2019 году составил 3,1 млн. рублей. Стоит отметить, что в 2020 году работа с рационализаторскими предложениями будет продолжена.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
18 января 2020 12:50
Территорию привели в порядок после сноса. Благоустройство региона
636
17 января 2020 13:12
Его поставили совсем недавно, вызвав много протестов торговцев. Благоустройство региона
288
16 января 2020 12:28
Горожан просят оставлять елки возле баков. Благоустройство региона
243
Капитальный ремонт в Самаре
26 декабря 2019 09:53
Центром любой кухни является холодильник. Ещё полвека назад эти агрегаты считались роскошью, которую мог себе позволить не каждый. Капитальный ремонт в Самаре
323
23 декабря 2019 19:41Как правильно выбрать цепную электропилу
В арсенале домашнего инструмента цепная электропила занимает особое место. Этот инструмент нашел свое применение и в строительстве и для работ связанных с... Капитальный ремонт в Самаре
154
25 ноября 2019 20:01
Зеркало в ванной комнате является незаменимым элементом. Помимо своей основной функции, оно выполняет декоративную роль, украшая интерьер. Капитальный ремонт в Самаре
533
Всё в Дом
20 января 2020 07:36Стеклянные изделия для эксклюзивного интерьера
Очень часто современные дизайнеры при обустройстве интерьера используют стеклянные конструкции и поверхности. Это стильно и красиво. Всё в Дом
22
23 декабря 2019 19:33Коврики для ванной высокого качества от интернет-магазина plastic-shop.in.ua
Сегодняшняя ковровая промышленность предоставляет клиентам огромный ассортимент различных ковров и ковриков на любой оттенок и дизайнерский вкус. Всё в Дом
195
9 декабря 2019 19:19Кухни VivaKitchen – итальянское качество по лояльным ценам
Когда стоит зада грамотного выбора мебели для кухни, то марка VivatKitchen – безупречный вариант. Всё в Дом
185
ЖКХ
20 января 2020 13:49
Для решения конкретных проблем планируется обучить порядка 4 тысяч человек. ЖКХ
130
20 января 2020 13:42
Более 300 рационализаторских предложений сотрудников было рассмотрено в компании в 2019 году. ЖКХ
114
20 января 2020 10:34
Законопроект, ограничивающий прибыль банков от перечислений граждан, внесут в Госдуму до конца февраля. ЖКХ
164
Экология
20 января 2020 11:26
Теплее всего было в Кинель-Черкассах. Экология
145
17 января 2020 13:00
Большие майны на Волге обнаружили местные жители 16 января. Экология
271
17 января 2020 11:11
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
576
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
189
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1660
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
571
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1451
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1216
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
798
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
814
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1252
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1358
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1583
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2692
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3232
Мероприятия