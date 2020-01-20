«Больше, лучше, по-другому» остаётся девизом «РКС-Самара» и в 2020 году

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Два года назад в «РКС-Самара» активизировали процесс подачи и рассмотрения рационализаторских предложений. Специальная техническая комиссия отклоняла, отправляла на доработку или рекомендовала к внедрению все предложения сотрудников. В 2018 году таких предложений поступило 365. За внедрённые усовершенствования инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной при использовании новшества.Не остановился рационализаторский процесс и в 2019 году. Благодаря смекалке и инициативе работников ресурсоснабжающей организации совершенствуются технологии, ремонты оборудования и сетей становятся проще и быстрее, срок работы механизмов и агрегатов увеличивается.В прошедшем году зарегистрировано 322 заявки, 119 из которых внедрено или готовится к внедрению на предприятии. Общий экономический эффект в 2019 году составил 3,1 млн. рублей. Стоит отметить, что в 2020 году работа с рационализаторскими предложениями будет продолжена.