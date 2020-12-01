Михаила Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

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Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, 30 ноября истек срок 20-дневного карантина, который актер отбывал из-за пандемии коронавируса.

Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. В колонии также производят дезинфицирующие средства.

Напомним, Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. После апелляции судья сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

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