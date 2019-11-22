Троллейбус №6 с 22 ноября будет забирать пассажиров с остановки «Ростовский переулок»
22 ноября 2019 19:15
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"С 22.11.2019г. троллейбус №6 производит остановку для посадки и высадки пассажиров на вновь оборудованной остановочной площадке «Ростовский переулок» в оба направления. Просим учитывать данный факт при пользовании маршрутом", - говорится в сообщении.
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