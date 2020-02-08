В День памяти сотрудников ОВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, временно ограничат движение транспорта

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В связи с проведением 10 февраля 2020 года Дня памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, в указанную дату с 09:00 до 11:00 в Самаре по улице Пионерская на участке от улицы Алексея Толстого до улицы Куйбышева будет временно ограничено движение транспорта (за исключением городского наземного электрического транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре).Также с 09:00 до 11:00 10 февраля 2020 года общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 11, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 205, 295 – будет следовать по скорректированной схеме, сообщает горадминисмтрация.