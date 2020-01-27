Полицейские проверили строительную площадку МЖД в Октябрьском районе Самары

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В ходе проверки, выявлено 50 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих. Установлено, что восемь иностранцев, работали с нарушением закона. Так, трудовая деятельность работниками велась без патента на работу. Нарушители законодательства привлечены к административной ответственности.Начальник отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Самарской области Сергей Иванов отмечает:«В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя, допустившего иностранных граждан к трудовой деятельности. Ответственность за подобное нарушение предусматривает штраф в размере до 800 тысяч рублей. Полицейские продолжат проводить профилактические мероприятия, направленные на соблюдение миграционного законодательства на территории Самарской области».Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области