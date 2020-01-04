Самара получит более 670 млн рублей из федеральной казны на достройку ледового Дворца спорта
4 января 2020 12:21
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Самарская область вошла в число регионов страны, которые в ближайшие 2 года получат федеральные деньги на строительство и реконструкцию спортобъектов. Всего на эти цели правительство РФ намерено выделить более 11 млрд рублей. В Самару направят свыше 670 млн рублей. Деньги пойдут на проектирование и реконструкцию ледового Дворца спорта на улице Молодогвардейской, пишет "КП в Самаре".
- В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Самаре на реконструкцию спортобъекта в 2020 году будет выделено 365 987 700 рублей, а в 2021 году — еще 308 149 900 рублей, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ 3 января.
Напомним, что площадь нового ледового Дворца спорта, который строят с осени 2018 года на месте старого здания, составит почти 30 тысяч квадратных метров. В нем разметят две ледовые арены, площадку для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал четыре конференц-зала на 800 мест. Количество зрительских мест составит 5000. Завершить возведение объекта подрядчик обещает в середине 2021 года.
Фото pixabay.com
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