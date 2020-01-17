В Самаре состоится первенство области по легкой атлетике
17 января 2020 16:13
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В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте до 18 лет.
Начало – 10:30.
Состоятся забеги на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, барьерный бег на 60 м, эстафета 4 по 200 метров. Также будут соревнования по прыжкам в высоту, в длину, тройному прыжку, толканию ядра, передает пресс-служба облправительства.
Фото из открытых источников
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