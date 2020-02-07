В СК «Маяк» пройдет финал турнира «Золотая шайба» среди городских команд

112

в СК «Маяк» (Самара, Костромской пер., 15а) состоится региональный финал турнира по хоккею «Золотая шайба» среди городских команд. В нем выступят команды старшей группы (2005-2006 годов рождения) из Самары, Сызрани и Отрадного.Начало матчей в 10:00.Турнир «Золотая шайба» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем участвуют команды различных городов и муниципальных районов Самарской области.Лучшие команды принимают участие во всероссийском финале, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО