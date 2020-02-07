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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В СК «Маяк» пройдет финал турнира «Золотая шайба» среди городских команд

7 февраля 2020 17:12
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В нем выступят команды старшей группы (2005-2006 годов рождения) из Самары, Сызрани и Отрадного.
10 февраля в СК «Маяк» (Самара, Костромской пер., 15а) состоится региональный финал турнира по хоккею «Золотая шайба» среди городских команд. В нем выступят команды старшей группы (2005-2006 годов рождения) из Самары, Сызрани и Отрадного.

Начало матчей в 10:00.

Турнир «Золотая шайба» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нем участвуют команды различных городов и муниципальных районов Самарской области.

Лучшие команды принимают участие во всероссийском финале, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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