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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Покупая билет на фильм "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" 28 и 29 ноября, вы получаете билет на матч "Крылья Советов" – "Уфа" в подарок

27 ноября 2019 22:24
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Матч пройдет на
Футбольный клуб "Крылья Советов" совместно с кинотеатрами "КИНОМАКС" (ТЦ "Аврора Молл", ул. Авроры, 47А) и "Мягкий кинотеатр" (ТЦ "Гудок", ул. Красноармейская, 131) проводит специальную акцию, приуроченную к премьере фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты".

Приобретая билет на показ фильма о легендарном советском голкипере 28 и 29 ноября, вы получаете билет на матч "Крылья Советов" – "Уфа" в подарок!

Матч пройдет на "Самара Арене" в субботу, 30 ноября и начнется в 15:00 по самарскому времени.

С расписанием кинотеатров вы можете ознакомиться здесь и здесь, передает пресс-служба ФК "КС". 
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27 ноября 2019  22:24
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