Баскетбольная «Самара» переиграла «Уралмаш» в первом матче полуфинала Кубка России
6 января 2020 10:42
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Баскетболисты «Самары» начали 2020 год победой в матче Кубка России: 5 января в Верхней Пышме в первом матче полуфинала они переиграли «Уралмаш» — 70:61.
Самарцы не очень удачно начали поединок: по ходу первой четверти отставание достигало 11 очков, а во второй — 13-ти. Но в третьей десятиминутке усилиями Максима Дыбовского и Антона Глазунова удалось перехватить инициативу — по итогам периода «Самара» уже была в лидерах (52:48). А серия дальних попаданий в заключительной четверти (особенно преуспел в этом Владимир Пичкуров, трижды забивший издали) не позволила «Уралмашу» спасти матч.
70:61 — самарцы создают себе неплохой задел перед ответным домашним матчем. Самыми результативными стали Владимир Пичкуров (23 очка), а также Антон Глазунов и Максим Дыбовский (по 12 очков).
Ответный матч состоится в Самаре 13 февраля. Победитель противостояния, который сыграет в финале, определится по общей сумме двух матчей.
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