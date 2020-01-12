В первом домашнем матче нового года баскетбольная «Самара» разгромила «Уфимец»

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11 января баскетболисты «Самары» провели первый домашний матч в 2020 году: в рамках чемпионата Суперлиги они разгромили «Уфимец», 94:59.Залогом крупной победы стала стартовая четверть: самарцы провели ее результативно, реализовали пять трехочковых — 33:17. Во второй, впрочем, чуть сбавили обороты, хотя инициативу не упускали. А после большого перерыва нанесли решающий удар: третья десятиминутка была выиграна с разницей в 20 очков (29:9) — после этого заключительный период превратился уже в формальность.94:59 — «Самара» продолжает радовать болельщиков. Самыми результативными в ее составе стали Байден Джаксен, набравший 18 очков, и Александр Лавников (16).Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Хороший результат. Хотя я, конечно, не знаю, что случилось с «Уфимцем», по какой причине он сегодня не боролся. И хочу извиниться перед болельщиками за игру: она была не такая красочная и азартная. Единственный плюс такой игры — все игроки ротации получили свое время.Следующие матчи «Самара» проведет на выезде: 15 января она сыграет с МБА, 18-го — с «Химками-Подмосковье». Дома наша команда сыграет в конце января: 28-го она примет ЦСКА-2, 31-го — «Купол-Родники».