В первом домашнем матче нового года баскетбольная «Самара» разгромила «Уфимец»
12 января 2020 11:34
119
11 января баскетболисты «Самары» провели первый домашний матч в 2020 году: в рамках чемпионата Суперлиги они разгромили «Уфимец», 94:59.
Залогом крупной победы стала стартовая четверть: самарцы провели ее результативно, реализовали пять трехочковых — 33:17. Во второй, впрочем, чуть сбавили обороты, хотя инициативу не упускали. А после большого перерыва нанесли решающий удар: третья десятиминутка была выиграна с разницей в 20 очков (29:9) — после этого заключительный период превратился уже в формальность.
94:59 — «Самара» продолжает радовать болельщиков. Самыми результативными в ее составе стали Байден Джаксен, набравший 18 очков, и Александр Лавников (16).
Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Хороший результат. Хотя я, конечно, не знаю, что случилось с «Уфимцем», по какой причине он сегодня не боролся. И хочу извиниться перед болельщиками за игру: она была не такая красочная и азартная. Единственный плюс такой игры — все игроки ротации получили свое время.
Следующие матчи «Самара» проведет на выезде: 15 января она сыграет с МБА, 18-го — с «Химками-Подмосковье». Дома наша команда сыграет в конце января: 28-го она примет ЦСКА-2, 31-го — «Купол-Родники».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1834
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1598
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1869
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8910
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9244
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9050
Спорт в регионе
12 января 2020 11:34
Следующие матчи команда проведет на выезде. Спорт в регионе
119
11 января 2020 14:32
На дистанции 5, 10, 15 км вышло более 250 спортсменов области. Спорт в регионе
360
11 января 2020 14:16
В 15:15 на "МТЛ Арена". Спорт в регионе
396
10 января 2020 10:45
В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей. Спорт в регионе
323
9 января 2020 21:01
В финале он одолел соперника из Франции - 15:6. Спорт в регионе
325
9 января 2020 15:14
В этом году в соревнованиях принимают участие 17 команд, которые представляют внутригородские районы Самары. Спорт в регионе
358
9 января 2020 14:52
На клубном сайте завершилось голосование за выбор главных событий первой части сезона 2019/20. Спорт в регионе
577
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1241
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
421
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1238
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1059
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
622
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1571
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
690
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1119
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1167
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1425
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2493
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3043
Мероприятия