Баскетбольная «Самара» добилась очередной победы и вышла в лидеры Суперлиги

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18 января «Самара» на выезде переиграла «Химки-Подмосковье» (99:77) и вышла в лидеры Суперлиги.Три четверти команды шли практически вровень, поочередно вырываясь вперед. Но в начале заключительной десятиминутки «Самара» сняла все вопросы об исходе матча. Дважды был точен Антон Глазунов, по трехе забили Владимир Пичкуров и Александр Лавников. Рывок 11:0 позволил довести общее преимущество до 18 очков. Отыграть его химчанам уже не позволили.99:77 — очередная крупная победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Максим Дыбовский (21 очко) и Владимир Пичкуров (19 очков).Эта победа позволила нашей команде единолично возглавить таблицу Суперлиги. Теперь она опережает «Спартак-Приморье» на одну победу.Следующие матчи «Самара» проведет на своей площадке: 28 января она примет ЦСКА-2, 31-го — «Купол-Родники».