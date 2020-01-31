В Самаре начала работу первая в регионе площадка для спортивного туризма
31 января 2020 13:47
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Площадка представляет собой металлоконструкцию из искусственных опор, которые позволяют имитировать естественные преграды, такие как крутонаклонные переправы, спуски и подъемы, горизонтальные, вертикальные маятники. По словам руководителя федерации спортивного туризма Самарской области Рафика Хакимова, здесь можно проводить и учебные занятия по спасательным работам.
«Главная сложность заключалась в том, что установить площадку нужно было в кратчайшие сроки. Долго искали организацию, которая могла бы обеспечить техническое сопровождение конструкции, поскольку других таких площадок в регионе нет», — рассказал Рафик Хакимов.
Площадку еще в декабре установили на территории учебно-спортивного центра «Чайка», но лишь в прошлые выходные на ней прошли первые соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях.
«Эта площадка позволит проводить техническую подготовку спортсменов не только для соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях, но и для соревнований по пешеходному туризму, которые проводятся в летний период. На данный момент такие площадки есть лишь в нескольких регионах РФ, а в ПФО аналог построен только в Республике Марий Эл», — рассказал главный тренер сборной команды Самарской области по спортивному туризму Андрей Писанов.
В начале марта здесь пройдет первенство России по спортивному туризму, пишет "Другой город".
Фото: группа в ВК "Спортивный туризм в Самаре"
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