Житель Солнечной поляны угрожал сотрудникам СамРЭКа ружьем за отключение незаконной врезки

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Как сообщает сообщает заместитель генерального директора «СамРЭК», на прошлой неделе специалисты ООО «СамаРЭК-Эксплуатация» продолжили поиск незаконных врезок в с. Солнечная поляна (Жигулевск).В ходе осмотра колодцев было обнаружено ещё 10 врезок в существующую магистраль холодного водоснабжения. Все незаконные подключения отрезаны от трубопровода и опломбированы.Один из нарушителей угрожал обходчикам СамРЭКа ружьем. 12 июля 2019 г. будут приглашены представители администрации, сотрудники полиции, общественники и местные СМИ для отключения агрессивного гражданина от водовода.Отметим, что сразу после произведенных отключений, почти все нарушители добровольно приехали в офис СамРЭК для получения технических условий на законное подключение и заключение договоров на водоснабжение.Отдел сбыта ООО «СамаРЭК-Эксплуатация» произвел доначисление абонентам за время пользования холодной водой. Тем у кого ранее были получены технические условия произведено доначисление по нормативу с момента получения ТУ, а тем же у кого не было технических условий расчет производился согласно п. 62 Постановления Правительства РФ № 354, сумма доначислений по лицевому счету достигает 85 130,41 рублей.Кроме того, все акты были переданы в правоохранительные органы для привлечения НАРУШИТЕЛЕЙ к административной ответственности.Напомним, что в июне 2019 г. на территории Солнечной поляны, около одного из участков, была обнаружена незаконная врезка, в трубопровод холодноговодоснабжения СамРЭКа. Ориентировочное потребление холодной водой осуществляли около 20 участков (!!!). Председатель СНТ от заключения договора на холодное водоснабжение отказывался, утверждая, что полив огородов осуществляется водой, которую жители берут из р. Волги.