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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Советском районе Самары горел металлический ангар на площади 600 кв.м.

20 августа 2019 23:27
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К ликвидации пожара было привлечено 93 человека, 30 единиц техники.
В 16:21 20 августа в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре, по адресу: Самара, Советский район, Заводское шоссе, 6Д.

В 16.31 прибывшим подразделением 3 отряда ФПС по Самарской области объявлен повышенный ранг вызова «Пожар № 2».

В 17:14 пожар на площади 600 кв.м. был локализован.

В 17:20 объявлена ликвидация открытого горения.

В 17:41 объявлена полная ликвидация пожара.

В одном из отсеков ангара было организовано хранение грузоподъемных механизмов.

Из здания эвакуировано 10 газовых баллонов.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара было привлечено 93 человека, 30 единиц техники, от МЧС России 63 человека, 16 ед. техники, передает пресс-служба облМЧС. 


Фото:   пресс-служба облМЧС
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