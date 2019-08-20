В Советском районе Самары горел металлический ангар на площади 600 кв.м.

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В 16:21 20 августа в ОДС ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о пожаре в металлическом ангаре, по адресу: Самара, Советский район, Заводское шоссе, 6Д.В 16.31 прибывшим подразделением 3 отряда ФПС по Самарской области объявлен повышенный ранг вызова «Пожар № 2».В 17:14 пожар на площади 600 кв.м. был локализован.В 17:20 объявлена ликвидация открытого горения.В 17:41 объявлена полная ликвидация пожара.В одном из отсеков ангара было организовано хранение грузоподъемных механизмов.Из здания эвакуировано 10 газовых баллонов.В результате пожара погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара было привлечено 93 человека, 30 единиц техники, от МЧС России 63 человека, 16 ед. техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС