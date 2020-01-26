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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре задержали иностранца с поддельными водительскими правами

26 января 2020 12:24
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В Самаре задержали иностранца с поддельными водительскими правами
Молодой человек нигде не работает.

В Самаре на улице Чекистов за нарушение Правил дорожного движения остановили автомобиль «Вольво». За рулем находился 22-летний уроженец ближнего зарубежья.

При проверке документов полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предоставленного молодым человеком. Стражи порядка изъяли документ и направили его на экспертизу.

В дальнейшем исследование показало, что удостоверение является поддельным.

Стражи правопорядка установили, что автолюбитель нигде не работает и ранее не судим.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает облМВД.
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