В Самаре в школе умер охранник
19 января 2020 11:29
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В одном из образовательных учреждений Самары произошла трагедия. В Самарском региональном центре для одарённых детей погиб мужчина. Об этом 63.RU сообщили очевидцы.
— Утром в субботу, 18 января, нашли тело мужчины. Труп находился в школьной раздевалке, на лавке. Причём его ничем на накрыли. Так он лежал до третьего урока, — рассказала местная жительница.
В ГУ МВД России по Самарской области подтвердили информацию.
— У мужчины не было внешних признаков насильственной смерти. По факту обнаружения его тела проводится проверка, — пояснили в облглавке.
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