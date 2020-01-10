В Самаре устанавливаются причины гибели подростка
10 января 2020 14:14
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По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти подростка назначено судебно – медицинское исследование, результаты которого до настоящего времени не получены, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област
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