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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самаре устанавливаются причины гибели подростка

10 января 2020 14:14
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С целью определения причины смерти подростка назначено судебно – медицинское исследование.
3 января, вечером, в одной из квартир дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, было обнаружено тело 16-летнего подростка, без признаков жизни и насильственной смерти.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. С целью определения причины смерти подростка назначено судебно – медицинское исследование, результаты которого до настоящего времени не получены, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 


Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской област
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