В Самаре днем, 24 ноября, на проспекте Кирова встало движение трамваев и троллейбусов

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В Самаре днем во вторник, 24 ноября, встало движение трамваев и троллейбусов. И виноват в этом не снег, а грузовик-"призрак". Водитель авто снес опору контактной сети, оборвав провода, и скрылся в неизвестном направлении.



- ДТП произошло на пересечении проспекта Кирова и улицы Береговой. Движение трамваев и троллейбусов будет восстановлено в максимально короткие сроки, - сообщили в "Твиттере" представители департамента транспорта Самары.



Водителя грузовика объявили в розыск. Очевидцев просят откликнуться и по возможности прислать записи с видеорегистратора, передает sova.info.



Фото: департамент транспорта Самары / Twitter