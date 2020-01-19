В Самаре потушили пожар на 1200 кв. метрах в ресторане «Золотая пагода»

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Как сообщалось ранее, 18 января в 17.18 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в ресторане «Золотая Пагода» по адресу: г.о. Самара, Кировский район, ул. Георгия Димитрова, 1А.Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова - Пожар №3.Руководил тушением пожара заместитель начальника Главного управления по государственной противопожарной службе подполковник внутренней службы Быков Игорь Николаевич.Общее руководство силами и оценку обстановки на месте пожара осуществлял начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко.В 22.41 пожар на площади 1200 кв. м. ликвидирован.Погибших и пострадавших нет, 25 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений.К ликвидации пожара привлекались 149 человек, 51 ед. техники, в том числе от МЧС России 121 человек, 34 ед. техники. Причины пожара будут установлены сотрудниками органов дознания г.о. Самара, сообщает облМЧС.Фото ведомства.