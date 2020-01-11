В Самаре от угарного газа пострадали 5 человек
11 января 2020 11:45
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В субботу, 11 января, самарским спасателям поступило сообщение об отравлении угарным газом в Кировском районе города, пишет 63.ру.
— Вызов на улицу Гвардейскую, 24 поступил в 05:55. От угарного газа пострадали 5 человек, в том числе двое детей. К счастью, все живы. Мужчину и двух женщин госпитализировали в областную клиническую больницу имени Середавина, мальчиков 2019 и 2018 годов рождения отправили в детскую клиническую больницу № 1 имени Ивановой. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
В экстренном ведомстве назвали и причину происшествия. Это неисправность газового оборудования — дымоотводящий рукав не соответствовал диаметру дымохода.
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