В Самаре мужчина упал с Фрунзенского моста и погиб
7 января 2020 11:07
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В понедельник, 6 января, в третьем часу дня на службу 112 поступило сообщение о том, что в результате падения с Фрунзенского моста погиб мужчина. Об этом Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
Предположительно, тело обнаружил сам звонивший. На место происшествия выехали представители экстренных служб, в том числе полицейские и сотрудники поисково-спасательного отряда Самарской области.
По предварительным данным, тело мужчины найдено в труднодоступном месте.
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